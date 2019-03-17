Doğuda 4 il için çığ ve kar uyarısı yapıldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı.
Van
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.
Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerde hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, Muş'ta 2, Hakkari'de 0, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 4 derece olacak.
Van Gölü'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmurlu olacak, kuzey ve kuzeydoğu, zaman zaman kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.
Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Van, Hakkari ve Bitlis'te 294 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle Başkale'de 30, Gürpınar’da 18 ve Bahçesaray ilçesinde 1 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.
Hakkari
Hakkari'de kar nedeniyle 144 mezra ile 81 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı yerleşim yerlerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor.
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunda Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından çalışma sürdürülüyor.
Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu ise ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Bitlis
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Kurtkan, köy yollarında genişletme çalışmasının da devam ettiğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.