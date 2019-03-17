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Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 12 olduğu belirlendi

Dün Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

Sarp Özer   | 17.03.2019
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristlerin 12 olduğu belirlendi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında 2 askerin şehit olduğu çatışmada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığınca dün Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmış, "Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Bölgede yapılan çalışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12 olduğu belirlendi.

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