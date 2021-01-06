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Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da, daha çok Erzurum, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta etkisini gösteren dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştırıyor.

İlhami Erkılıç,Günay Nuh,Cüneyt Çelik,Hüseyin Yıldız,Abdullah Söylemez   | 06.01.2021
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Erzurum

Erzurum'da etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar dondu, araçların camları buz tuttu.

Iğdır

Iğdır'da kırağı tutan ağaçlar ile bitkiler doğayı beyaza bürüdü.

Güzel manzaraların oluştuğu kentte, beyaza bürünen ağaçlar drone ile havadan görüntülendi.

Ardahan

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma oluştu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarının üzerini battaniye ve halılarla örttü.

Kars

Kars'ta da soğukların etkisiyle ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşların, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttüğü kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda buz kırma çalışması yaparken bazı yolları da tuzladı.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Dere ve nehirlerin donduğu kentte vatandaşlar, soğuğa karşı araçlarının üstünü battaniye ve halılarla örttü.

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