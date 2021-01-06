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Türkiye

Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.

Serdal Kalaycı   | 06.01.2021
Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

İstanbul

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin 1 milyon 397 bin 469 yükseköğrenim öğrencisinin hesaplarına yatmaya başladığını kaydetti.

Burs ve kredi ödemelerine ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Buna göre bu ay itibarıyla geçerli olacak burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta 1100 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Ocak, "2" olanlar 7 Ocak, "4" olanlar 8 Ocak, "6" olanlar 9 Ocak, "8" olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek." bilgisi verildi.

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