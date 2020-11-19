Euro
9.12
Dolar
7.69
BIST 100
1,289.95
Altın
1,863.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay ve Coca-Cola’nın İzmir depremi sebebiyle yapacakları iş birliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaşıyor. Galatasaray Kulübünde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, İstanbul’da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Türkiye

Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü.

İsmail Hakkı Demir   | 19.11.2020
Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Ağrı ve Erzurum'da 3, Ardahan'da 2, Tunceli ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 14, Iğdır ve Erzincan'da 10, Ağrı'da 9, Erzurum'da 6, Kars'ta 5, Ardahan'da 4 olacağı öngörülüyor.

Erzincan'ın Refahiye, Ardahan'ın Göle, Erzurum'un Pasinler ile Aziziye ilçesi ise sıfırın altında 6 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yerleri oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kovid-19 kurallarına uyulmasını istedi: Sürecin son bulması elimizde
Maske yasağının geçen hafta başladığı ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti dünyada Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı yer
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 56 milyon 564 bini geçti
Japonya Kovid-19 vakalarının artış hızına karşı 'maksimum uyarıda'

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı

Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı
Munzur Vadisi Milli Parkı gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Munzur Vadisi Milli Parkı gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu
Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü