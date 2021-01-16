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Doğu Anadolu beyaza büründü

Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

Sidar Can Eren,Cüneyt Çelik,Günay Nuh,Fahrettin Gök,Hilmi Tunahan Karakaya   | 16.01.2021
Doğu Anadolu beyaza büründü

Erzurum

Erzurum'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Tarihi yapıların bulunduğu Yakutiye Kent Meydanı ile Erzurum Kalesi bölgesinin yanı sıra parklarda güzel manzaralar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürüttü.

Tunceli

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ovacık ilçesinde araçlar, ağaçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlar ev ve ahırlarının önünde biriken karları temizledi.

Ekipler köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kars, Ardahan

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ta ise belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

Belediye ekiplerince iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ardahan'da da sabah erken saatlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken kuşlara bazı vatandaşlar yem bıraktı.

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