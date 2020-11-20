Euro
9.01
Dolar
7.59
BIST 100
1,323.32
Altın
1,868.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitap ediyor
logo
Türkiye

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 72 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 72'si gözaltına alındı.

Aziz Aslan   | 20.11.2020
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 72 gözaltı

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumundaki Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege oldukları, yapı adına eylem ve faaliyette bulundukları tespit edilen, aralarında avukat ve doktorların da yer aldığı farklı meslek gruplarından 101 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Adıyaman'da operasyon başlatıldı.

Operasyonda 24'ü avukat 72 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 4 şüphelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu belirlendi.

Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitap, ile doküman ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti
Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 40 bini aştı
Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı

Benzer haberler

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 72 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada 72 gözaltı

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

Diyarbakır Surlarının çevresindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı

Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor

Diyarbakırlı çocuklar dünyaca tanınan değerlerle buluşuyor