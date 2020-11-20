Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Emine Ezen'in (40) hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bursa
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada hemşire Emine Ezen'in hayatını kaybettiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.