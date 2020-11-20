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Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Emine Ezen'in (40) hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mustafa Bikeç   | 20.11.2020
Bursa'da bir hemşire Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada hemşire Emine Ezen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşımız, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanemizde hemşire olarak görev yapan Emine Ezen yakalandığı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı dilerim."

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