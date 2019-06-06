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Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Şükrü Gündüz,Ekrem Senvar   | 06.06.2019
Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 20 yaralı

Diyarbakir

Ergani-Çermik kara yolunda Hidayet Ceyhan yönetimindeki 21 AAL 463 plakalı yolcu minibüsü, Yolköprü Mahallesi mevkisinde aynı istikamette yolcu durağında bekleyen Yahya Kaçar idaresindeki 21 HD 254 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 

Kazada, yolcu minibüsündeki Medine, Zeynep, Bekir, Zübeyde, Remzi, Ramazan, Mizgin, Leyla, Zeynepnur, Figen, Mevlüde ve Yusuf Acun, Songül, Muhammet ve Sümeyye Ayhan, Uğur, Medine ve Umut Batu, Celal ve Zeycan Ceyhan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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