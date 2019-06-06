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Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu'na demir attı. 206 metrelik 11 katlı geminin yolcuları mehter takımıyla karşılandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 06.06.2019
Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

İstanbul

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

206 metre uzunluğundaki 11 katlı, 722 yolcusu bulunan ‘Seven Seas Voyager’ isimli yolcu gemisi, Sarayburnu’na demir attı. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )

Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

Burada demir atan 206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, limanda mehter takımıyla karşılandı. 

İçinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin yarın Kuşadası’na hareket edeceği öğrenildi.

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