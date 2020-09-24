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Diyarbakır'da 1 ton 207 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçelerinde düzenlenen operasyonunda 1 ton 207 kilogram esrar ile bir miktar skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet Kaplan   | 24.09.2020
Diyarbakır'da 1 ton 207 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yolçatı ve Eğil ilçesine bağlı Kazanlı kırsalında narko-terör operasyonu düzenlendi.


Operasyonda 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar olmak üzere 1 ton 207 kilogram esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk ve bir ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, skunk bitkileri ise numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

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