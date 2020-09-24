Diyarbakır'da 1 ton 207 kilogram esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Eğil ilçelerinde düzenlenen operasyonunda 1 ton 207 kilogram esrar ile bir miktar skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesine bağlı Yolçatı ve Eğil ilçesine bağlı Kazanlı kırsalında narko-terör operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 1 ton 158 kilogramı toz, 49 kilogramı kubar olmak üzere 1 ton 207 kilogram esrar, 3 bin 101 kök skunk bitkisi ile 21 kilogram skunk ve bir ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen esrar muhafaza altına alınırken, skunk bitkileri ise numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.