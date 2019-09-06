Euro
6.30
Dolar
5.71
BIST 100
99,548.16
Altın
1,504.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk konuşuyor
logo
Türkiye

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

06.09.2019
Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nda bir terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland

Benzer haberler

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen kadın terörist askeri araç saldırısının faili çıktı

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi
PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı

PKK'nın kaçırdığı kız çocukları jandarmaya sığındı
'Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız'

'Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını sınırlarımız ötesinde karşılayacağız'