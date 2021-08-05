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Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 05.08.2021
Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesindeki Soğuksu bölgesinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

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