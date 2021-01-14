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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 500. günde bir aile daha katıldı

Van'dan 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Kenan için gelen baba Fevzi Yağmur, "Oğlum gel, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol." ifadesini kullandı.

Hasan Namlı   | 14.01.2021
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 500. günde bir aile daha katıldı Fotoğraf: Hasan Namlı / AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Van'dan gelen bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 500. gününde sürüyor.

                    

Van'dan 2014 yılında 18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Kenan için gelen baba Fevzi Yağmur, oturma eylemine dahil oldu.

Yağmur, Özalp ilçesinde oturduklarını, oğlunun kent merkezindeki lisede okuyabilmesi için ev tuttuklarını, 2014'te müdürün kendisini arayarak evladının okula gelmediğini bildirdiğini söyledi.

Oğlunun, kaybolduktan 3 ay sonra kendisine gelen telefonla dağa kaçırıldığını öğrendiğini anlatan Yağmur, televizyonda gördüğü oturma eylemine, evladına kavuşmak için katılmaya karar verdiğini belirtti.

Yağmur, "Oğlum gel, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Beni duyup, görüp de gelmezsen sana hakkımı helal etmiyorum. Yemedim ona yedirdim. Giymedim ona giydirdim. Başarılı bir çocuktu. Seni nasıl kandırdılar, nasıl götürdüler bilmiyorum. Onları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.



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