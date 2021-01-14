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Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Enes Duran   | 14.01.2021
Doğu Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerine kadar Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Ege Denizi'nde de yarın öğle saatlerine kadar, kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise öğle ile akşam saatleri arasında, batı ve güneybatı yönlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

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