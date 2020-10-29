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Dışişleri: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Gökhan Varan   | 29.10.2020
Dışişleri: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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