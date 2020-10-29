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Avrupa Birliği Başkanlığı 2021-2027 döneminde 7 AB programına katılmayı planlıyor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 2021-2027 döneminde 7 Avrupa Birliği (AB) programına katılmayı planladığını bildirdi.

Gökhan Varan   | 29.10.2020
Avrupa Birliği Başkanlığı 2021-2027 döneminde 7 AB programına katılmayı planlıyor

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirilen Avrupa Birliği Programları Kurulu toplantısında AB programlarına katılım konusunun ele alındığı ifade edildi.

İlgili tüm bakanlık ve kurumların üye olduğu Kurul'un toplantısına, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı İlker Astarcı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katılım sağladı.

Toplantıda, AB programlarının katma değerinin yalnızca mali çıktılarla değil sağladığı iş birliği, ortak çalışma, erişim ve paylaşım ile de ölçülmesi gerektiğini dile getiren Kaymakcı, "Biz coğrafya, ekonomi, siyaset, sanat, spor, kültür, tarih, müzik, eğitim gibi her alanda bir Avrupa ülkesiyiz. Mali iş birliği ve AB programlarına katılımımız, AB sürecimizin en etkin işleyen alanı. Bu sebeple 2021-2027 döneminde AB programlarına katılım sağlanması bizim için daha da önemli bir hale geldi. AB, Dijital ve Yeşil Avrupa’yı hedefliyor. Bizim bu alanlarda Avrupa’da önde giden ülke olmamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

2021-2027 döneminde Ufuk Avrupa, Erasmus, Avrupa Dayanışma Programı (ESC), Vergilendirme, Gümrükler, Sivil Koruma Mekanizması ve Yaratıcı Avrupa gibi 7 programa Türkiye'nin katılımına yönelik kararı alınan Kurul toplantısında, daha önce katılmadığı diğer AB Programları ve Ajanslara katılım konusunda da çalışmaların ve değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

Toplantıda, son olarak, AB Programları Kurulu tarafından 2021-2027 dönemine ilişkin olarak programların yönetiminden sorumlu olan ve görevlendirilen kurumlar belirlendi.

Yapılan görevlendirmelere göre, Gümrükler Programı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergilendirme Programı’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yaratıcı Avrupa Programı’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Koruma Mekanizması Programı’nda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programı’nda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve Ufuk Avrupa Programı’nda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun sorumluluğu üstleneceği aktarıldı.


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