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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.

Ömer Tuğrul Çam   | 24.12.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

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