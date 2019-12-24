Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ile Dendias'ın telefon görüşmesi yaptığını bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.