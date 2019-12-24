Erdoğan ile Johnson görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
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