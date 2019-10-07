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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 07.10.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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