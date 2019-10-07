Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Zarif, görüşmelerinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.