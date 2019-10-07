Euro
6.40
Dolar
5.84
BIST 100
102,993.20
Altın
1,493.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan asker şehit oldu.

Aynur Ekiz   | 07.10.2019
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çukurca'da şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Çukurca'da meydana gelen araç kazasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Kotanoğlu için yayımladığı başsağlığı mesajına yer verildi. 

Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu

Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu
İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti
Şehit Kadir Seçgin ve Bünyamin Dinç son yolculuklarına uğurlandı

Şehit Kadir Seçgin ve Bünyamin Dinç son yolculuklarına uğurlandı