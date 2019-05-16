Dilucu Gümrük Kapısı'nda terör saldırısı
İran-Türkiye sınırındaki gümrük kapısı sahasında beklerken İran tarafındaki teröristlerce ateş açıldığı için alev alan tanker yandı.
Iğdır
İran-Türkiye sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı sahasına Nahçıvan'a geçmek için gelen Nahçıvan plakalı akaryakıt yüklü tankere giriş için beklediği sırada İran tarafından teröristlerce ateş açıldı.
Olayda alev alan tanker görevlilerin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Terör saldırısında şans eseri başka bir mal kaybı ya da yaralanan olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.