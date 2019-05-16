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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Mümin Altaş   | 16.05.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Oktay, ziyaret kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Hala Sultan Camisi avlusunda, Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilecek iftara katılacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.

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