Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, yarın KKTC'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Oktay, ziyaret kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Hala Sultan Camisi avlusunda, Lefkoşa Büyükelçiliği, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilecek iftara katılacak, vatandaşlarla bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.