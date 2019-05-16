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Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 16.05.2019
Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

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