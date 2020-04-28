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Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtımı yarın gerçekleştirilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.04.2020
Dijital Tarım Pazarı'nın tanıtımı yarın yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığında yapılan açıklamaya göre, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak DİTAP uygulamaya konuldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteklediği, tohumdan çatala kadar sürecin tek elden yürütülmesini sağlayacak, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kuracak DİTAP ile tarımın tüm paydaşları tek bir platformda buluşacak. Böylece çiftçi ürününe rahatlıkla pazar bulacak, tüketici ve esnaf ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağı DİTAP açılışına ilişkin online basın toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Bakan Pakdemirli de konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın tarım sektörümüzün dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım atıyoruz. Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak bu adım memleketimize büyük bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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