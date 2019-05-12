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DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 112 hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

Ayşenur Sağlam   | 12.05.2019
DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak

Ankara

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükçe 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.

Başvurular, 13-30 Mayıs tarihlerinde "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste ile sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati, "www.dhmi.gov.tr"de ilan edilecek.



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