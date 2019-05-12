Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Geleneksel Beyoğlu İftarı'na katılacak.
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına iştirak edecek.
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
4- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.
5- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.
6- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok, Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği, Hatayspor-Giresunspor, Altınordu-Boluspor, Osmanlıspor-Altay müsabakalarıyla tamamlanacak.
7- Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.
8- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Banvit-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.
9- Futbolda Kadınlar 1. Lig play-off final maçında Beşiktaş ile ALG Spor, Manavgat Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek
10- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 3 maçla tamamlanacak.
11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.