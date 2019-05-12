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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

12.05.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Geleneksel Beyoğlu İftarı'na katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MÜSİAD'ın geleneksel iftar programına iştirak edecek. 

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

4- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

5- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

6- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok, Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor, Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği, Hatayspor-Giresunspor, Altınordu-Boluspor, Osmanlıspor-Altay müsabakalarıyla tamamlanacak.

7- Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay başkanlık için yarışacak.

8- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftası Banvit-Türk Telekom, Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

9- Futbolda Kadınlar 1. Lig play-off final maçında Beşiktaş ile ALG Spor, Manavgat Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 25. hafta 3 maçla tamamlanacak.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı İspanya Grand Prix'si koşulacak.

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