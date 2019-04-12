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Türkiye

Devlet Bahçeli'den Yasemin Adar'a kutlama mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar'ı kutladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.04.2019
Devlet Bahçeli'den Yasemin Adar'a kutlama mesajı

Ankara

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Bahçeli, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda Yasemin Adar'ın altın madalya kazanması dolayısıyla Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a kutlama mesajı gönderdi.

Bahçeli mesajında, "Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda 4. kez Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösteren milli güreşçimiz Yasemin Adar'ı kutluyorum. Bu başarıda emeği bulunan şahsınız ve yönetim kurulunuz ile birlikte heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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