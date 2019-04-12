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Türkiye

Otomobilde ağır makineli tüfek ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ağır makineli tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Mehmet Akif Parlak   | 12.04.2019
Otomobilde ağır makineli tüfek ele geçirildi

Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, Gümüştekin Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. 

Sürücü Y.K'nin üstünü arayan ekipler, tabanca ve buna ait mermi ele geçirdi. Bunun üzerine otomobilin bagajında da arama yapan ekipler, ağır makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 66 fişek, tabanca, 78 dolu fişek ve 7 kartuş buldu.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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