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YSK'den Ahmet Türk kararı

YSK, HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

Kemal Karadağ   | 12.04.2019
YSK'den Ahmet Türk kararı

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.

YSK, AK Parti'nin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik itirazını görüştü.

Kurul, resmi olmayan sonuçlara göre 208 bin 854 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk'e mazbatasının verilmesine karar verdi.

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