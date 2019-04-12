YSK'den Ahmet Türk kararı
YSK, HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.
YSK, AK Parti'nin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik itirazını görüştü.
Kurul, resmi olmayan sonuçlara göre 208 bin 854 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk'e mazbatasının verilmesine karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.