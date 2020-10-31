Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bayraklı’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Türkiye

Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği bildirildi.

Yıldız Aktaş   | 31.10.2020
Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), afet mağduru eğitim çalışanlarına 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağı ve sandığa borcu olan üyelerin talepleri halinde borçlarının 6 aya kadar erteleneceği belirtildi.

MEB İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, yazılı açıklamasında, İzmir depreminde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören sandık üyesi eğitim çalışanlarına, hasar ve zarar tespitini içeren belgeler ile kuruma başvurmaları halinde 1500 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunulacağını bildirdi.

Evvelce sandıktan, borç (ikraz) alıp halen ödemeleri devam eden afet mağduru üyelerin borçlarının talep etmeleri halinde 6 aya kadar ertelenebileceğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Afet mağdurlarının maaşlarından ertelenen süre zarfında ikraz kesintisi yapılmayacak. İkraz borcunu erteletmek isteyen, depremde meskenleri veya ev eşyaları zarar gören üyelerin ertelemeden faydalanabilmesi için mesken veya ev eşyalarında meydana gelen hasar durumunu gösterir resmi belgeler ile sandığa başvurması gerekiyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 235 bini geçti
TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Kovid-19 vakaları Orta Avrupa ülkelerinde en yüksek seviyelerde
İçişleri Bakanı Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yunanistan'da Kovid-19 önlemleri sıkılaştırılıyor

Benzer haberler

Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak

Mesleki eğitimde döner sermaye gelirleri artırılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor

MEBİM 'En İyi İletişim Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi oldu

MEBİM 'En İyi İletişim Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi oldu
MEB, okullarda yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirledi

MEB, okullarda yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları belirledi

Eğitimde 2021 yılı hedefleri belirlendi

Eğitimde 2021 yılı hedefleri belirlendi