Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) December 14, 2020
Kalın, Twitter'dan "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.