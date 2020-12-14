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Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Mümin Altaş   | 14.12.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter'dan "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.

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