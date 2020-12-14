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Türkiye

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin kararına tepki: Ülkemizin savunması için her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Aynur Ekiz   | 14.12.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin kararına tepki: Ülkemizin savunması için her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı. 

Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.

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