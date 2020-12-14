TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin kararına tepki: Ülkemizin savunması için her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır." ifadelerini kullandı.
Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye’yi kendisine mahkûm zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır. Ülkemizin savunması için icab eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 14, 2020
Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.