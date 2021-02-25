Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 25, 2021
Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.