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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Mehmet Tosun   | 25.02.2021
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı

Ankara

İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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