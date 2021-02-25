İstanbul'da '29. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi' açıldı
Beyoğlu Belediyesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu iş birliğinde hazırlanan "29. Yılında Hocalı Soykırımı Fotoğraf Sergisi", İstiklal Caddesi'nde izlenime sunuldu.
İstanbul
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde Galatasaray Lisesi önünde yapılan açılış törenine, Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük, BBP Beyoğlu ilçe Başkanı Mustafa Yıldız ve çok sayıda kişi katıldı.
Sergide, Ermenistan'ın 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın fotoğrafları yer aldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız açılışta yaptığı konuşmada, dostluğun acı ve tatlı günde birlikte olmayı gerektirdiğini söyledi.
Yıldız, şöyle devam etti:
"Azerbaycan'da gerçekleşen her kötü olay bizim bağrımızda yanar. Kardeşlerimizin her zaman yanında yer almak elbette bizim görevimiz. Hocalı katliamını yapanları bir kez daha lanetliyoruz. Bir daha bu acılar yaşanmasın. Dünyanın hiçbir yerinde kardeşlerimize zarar gelmesin. Hocalı katliamını tekrar hatırlatmak için buradayız. Tekrar aziz şehitlerimizin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bu acı hepimizindir."
Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Mustafayeva ise Hocalı'nın kendileri için çok acılarla dolu olduğunu vurgulayarak, "Bu fotoğraflar o kanlı gecenin kanıtıdır. Hocalı da insanlığın önem verdiği tüm değerler ihlal edildi. Beşeriyetin mücadele ettiği bütün suçların hepsi o gece Hocalı'da işlendi. Umutluyuz bir gün katliamı yapanlar cezalandırılacaklar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.