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Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı kapsamında Bosna'daki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma töreni
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Srebrenitsa' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin "Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." açıklamasında bulundu.

İsa Toprak   | 11.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Srebrenitsa' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, soykırımın 25'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözünün yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, mesajında, "Dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. ‬‪Çeyrek asır geçti ama acıları hala yüreğimizde. Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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