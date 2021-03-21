Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan nevruz mesajı
Oktay, paylaşımda, "Umudun, bolluk ve bereketin sembolü, baharın müjdeleyicisi Nevruz'un ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Umudun, bolluk ve bereketin sembolü, baharın müjdeliyecisi #Nevruz’un ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.#NevruzBayramı pic.twitter.com/phUKyXKozU— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 21, 2021
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Umudun, bolluk ve bereketin sembolü, baharın müjdeleyicisi Nevruz'un ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.