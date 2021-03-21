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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aşık Veysel'i vefatının 48. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum

Abdullah Yasin Güler   | 21.03.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Aşık Veysel'i vefatının 48. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu, vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.

Oktay, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Bizlere gönül gözüyle görmeyi öğreten halk ozanımız Aşık Veysel'i, vefatının 48. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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