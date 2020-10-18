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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ersin Tatar'ı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Enes Kaplan   | 18.10.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ersin Tatar'ı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KKTC'de bugün demokrasi bayramı var." ifadesini kullanan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum."

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