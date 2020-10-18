Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.
Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.