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Türkiye

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 18.10.2020
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan PKK/YGP'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı.

Teröristler komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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