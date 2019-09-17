Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Kayaalp'i tebrik etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/r3x5quYuK1— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 17, 2019
Erdoğan ayrıca, Kayaalp'in final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile izlerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.