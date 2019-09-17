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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Kayaalp'i tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.09.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Kayaalp'in final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile izlerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.

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