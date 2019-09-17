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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ayşe Yıldız   | 17.09.2019
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı. 

Yakınında seraların bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale edildi. 

13 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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