Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
101,447.40
Altın
1,503.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Balıkçıların yüzü tekirle güldü

Palamut, mezgit ve hamsiden umduğunu bulamayan Batı Karadenizli balıkçılar, Akçakoca limanına avladıkları bol miktarda tekirle döndü.

Ömer Ürer,Soner Şen   | 17.09.2019
Balıkçıların yüzü tekirle güldü

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü tekirle güldü.

Palamut, mezgit ve hamsiden umduğunu bulamayan Batı Karadenizli balıkçılar, Akçakoca limanına avladıkları bol miktarda tekirle döndü.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, sezonun hava şartları nedeniyle kötü başladığını ve denizde şu anda bol miktarda yakalanması gereken palamut ve hamsinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi.

Balıkçıların dün ve bugün bol miktarda tekir ve mezgit avladığını anlatan Karakaş, "Şu anda bölgede tekir ve mezgit balığı bol miktarda avlanıyor. Limana gelen balıkçılarımızın çoğu, tekir balığıyla dönüyor. Palamutta yaşadığımız hayal kırıklığını tekir ile telafi ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Yaşar Eren ise 40 yıldır denize açıldığını ve tekir balığının bu denli çok olduğunu görmediğini anlatarak, "Bugün çok güzel avlanma yaptık. Bölgede az avlanan tekir balığından bolca getirdik." dedi.

Balığın iriliğinin kendilerini de şaşırttığını vurgulayan Eren, 20 kasa tuttuğunu belirtti.

Denizde şu anda bir iki balık türü olduğunu vurgulayan Eren, "Denizde palamut yok. Biraz hamsi tutuyorlar. Denizde mezgit ve tekir bol." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu

Benzer haberler

Balıkçıların yüzü tekirle güldü

Balıkçıların yüzü tekirle güldü

Balıkçılar palamutta hayal kırıklığı yaşıyor

Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu

Off-road pilotları çamurda 'araçsız' yarıştı

Off-road pilotları çamurda 'araçsız' yarıştı
Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu
'Cumayeri'ndeki pisti tamamlamanın vakti geldi'

'Cumayeri'ndeki pisti tamamlamanın vakti geldi'