Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evini ziyaret etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.
Erdoğan, Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kurban Kurtoğlu adlı vatandaşın evine gitti.
Kurtoğlu ailesiyle çay içen Erdoğan, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.