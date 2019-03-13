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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evini ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 13.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın evine ziyarette bulundu.

Erdoğan, Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Kurban Kurtoğlu adlı vatandaşın evine gitti.

Kurtoğlu ailesiyle çay içen Erdoğan, aile fertleriyle bir süre sohbet etti.

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