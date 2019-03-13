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Fahrettin Altun'dan '#WeAreErdogan' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "#WeAreErdogan" etiketiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.03.2019
Fahrettin Altun'dan '#WeAreErdogan' paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası bir takipçisinin, "Hocam, Cumhurbaşkanımızın bu fotoğrafı nereden?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki gün önce, askeri helikopterle Şırnak'tan Cizre'ye giderken çektim bu fotoğrafı. Cumhurbaşkanımız orada da milleti ve devleti için çalışmaya devam ediyordu. Bu millet boşuna mı Cumhurbaşkanımızı bu kadar seviyor? #WeAreErdogan"

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