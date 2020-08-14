Euro
8.75
Dolar
7.39
BIST 100
1,083.83
Altın
1,940.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılıyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Ferdi Türkten   | 14.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini güçlendirecek, iki ülke arasında iş birliğini ve dayanışmayı artıracak adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' uyarısı
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artış sürüyor
4 ilde 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446’ya yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınla mücadele eden işçilere moral telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'de kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'de kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz