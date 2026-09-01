Almanya'da 11 yaşındaki motosiklet şampiyonu Çaydaş, Türk bayrağıyla pistlerin tozunu attırıyor

Bu sezon ADAC Mini Bike Cup'ta 110 cc kategorisinde yapılan yarışların hepsinde podyuma çıkan Çaydaş, 14 yarışın 11'ini birinci, 3'ünü de ikinci sırada tamamladı.

Çaydaş, sezonun bitimine 4 yarış kala matematiksel olarak rakiplerinin kendisini geçmesi mümkün olmadığı için 15 Ağustos'ta Bopfingen'de yapılan yarışların ardından şampiyonluğunu sezon bitmeden ilan etti.

Bir üst kategoride deneyim kazanmak isteyen Çaydaş, 29 Ağustos'ta Mülsen pistinde 160 cc kategorisinde yarıştı.

Bu kategoride de yeteneğini ortaya koyan Çaydaş, yarışı 2. sırada tamamladı.

Çaydaş, AA muhabirine, geçmişte büyük pistlerde yarışan babası sayesinde motosiklet sporuna başladığını belirterek, "Bana çok küçük bir PW50 (mini kros motosikleti) aldı. Birlikte tarla yollarında motosiklet kullanmaya başladık. Sanırım 6 yaşındayken motokrosa başladım." dedi.

Bu şekilde motosiklet sporuyla tanıştığını anlatan Çaydaş, geçen yıl da ADAC Mini Bike Cup'ta ilk kez yarışmaya başladığını anlattı.

Öncelikli hedefi Red Bull Rookies Cup'a katılmak

Bu sezon elde ettiği şampiyonluğun kendisini mutlu ettiğini aktaran genç sporcu, önünde yeni hedeflerin bulunduğunu ifade etti.

Bavyera eyaletinin Landsberg am Lech kentinde yaşayan Çaydaş, "Kazandıktan sonra doğrudan bir sonraki hedefi yapman lazım. Bundan dolayı mutluyum. Hızlı olduğunda kendini çok iyi hissediyorsun ancak daha sonra bir üst sınıfın daha hızlı olduğunu düşünüyorsun." dedi.

Hedefleri arasında gelecek yıl 160 cc kategorisinde başarılı olmanın yer aldığını vurgulayan Çaydaş, "Daha sonra yeni sponsorlar bulmak ve kendimi daha fazla tanıtmak için dünya finaline gidip orada ön sıralarda yarışmak istiyorum. Ardından hedefim, 160 cc'yi başarıyla tamamladıktan sonra 190 cc'yi atlayıp Moto5'e geçmek. Daha sonraki gelecekte bir gün hedefimiz (Genç motosiklet sporcularının MotoGP'ye giden kariyerlerinde önemli bir basamak olarak görülen) Red Bull Rookies Cup'a katılmak." diye konuştu.

Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu'nu örnek alıyor

54 numaralı motosikletle yarışan Çaydaş, Türk motosiklet sporunun önde gelen isimleri Toprak Razgatlıoğlu ve Kenan Sofuoğlu'nu örnek aldığını belirtti.

Çaydaş, Razgatlıoğlu ile bir kez karşılaştığını ve imza aldığını anlattı.

Motosiklet tulumunda göğsünde ve sırtında Türk bayrağıyla yarıştığının hatırlatılması üzerine Çaydaş, "Ülkem için yarışmaktan ve Almanya'da ülkemi temsil edebilmekten gurur duyuyorum. Türkiye'nin her zaman en üst sırada olmasını da çok güzel buluyorum." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği başarıda ailesinin çok önemli olduğunu vurgulayan genç sporcu, beslenmesine annesinin çok önem verdiğini, babasının da mekanikten sorumlu olduğunu ve pistte koçluk yaptığını belirtti.

Çaydaş, motosiklet sporunu yaşıtlarına da tavsiye ederek "Yaşamın bir düzene ihtiyacı olduğu için (bu sporu) çok faydalı buluyorum. Ve herkese güvenmemen gerektiğini de öğreniyorsun çünkü piste her zaman büyük mücadele var. Her zaman sadece arkadaşların olmadığını da öğreniyorsun ve acımasız olunduğunu da." ifadelerini kullandı.

"Elias, diğer çocuklara motosikletin nasıl kullanılacağını öğretiyor"

Elias Muhammed Ali'nin annesi Huriye Çaydaş da oğlunun motosiklet üzerindeki ilk deneyimini küçük yaşta edindiğini ve küçük bir motokros motosikletiyle babasıyla hobi amaçlı sürüşler yaptığını belirtti.

Anne Çaydaş, Elias'ın 7-8 yaşlarında motokros pistlerinde sürüş yaptığını, bu sporun tam anlamıyla Nisan 2025'te hayatlarına girdiğini dile getirdi.

Elias'ın Mini Bike yarışlarında ilk sezonu 6. sırada tamamladığını aktaran Huriye Çaydaş, "Son iki yarışta iki kez podyuma çıktı ve çok fazla dikkat çekti. Biz de çevremizden ve bize gelen yorumlardan motive olduk, çocuğumuza destek verdik. Bu şekilde bugünlere geldik." diye konuştu.

Huriye Çaydaş, oğlunun başarısından gurur duyduklarını ifade ederek, Elias'ın antrenman yaptığı Memmingen'deki pistte de diğer çocuklara örnek olduğunun altını çizdi.

Elias antrenmanlara başladığında başka çocukların da motosiklet sporuna ilgisinin arttığını söyleyen Huriye Çaydaş, "Elias onlara, motosikletin nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin yol gösteriyor artık. Bir eğitmen gibi." dedi.

Oğlunun okul hayatı ile yarış kariyerini bir arada yürütmesinin kolay olmadığını, yarışlara katılabilmesi için yarışın yapıldığı hafta sonlarından önce okuldan izin alınması gerektiğini belirten Huriye Çaydaş, okulun beklentilerinin yüksek olduğunu, Elias'ın elinden geleni yaptığını ve şimdiye kadar her şeyin iyi gittiğini anlattı.

Anne Çaydaş, oğlunun hedeflerine ilişkin "Onun amacı 160 cc. Yani bir sonraki aşamada şampiyon olup Valencia'ya gitmek ve dünyada yarışan tüm çocuklarla kendi seviyesini görmek istiyor." ifadesini kullandı.

"Her şeyi seneden seneye planlamaya çalışıyoruz"

Baba Akın Çaydaş da Elias'ın şampiyonluğunu henüz tam olarak kutlayamadıklarını dile getirerek "Her şey bir hayal gibi geliyor. Yarışlar da devam ettiği için şampiyonluğun tadını tam çıkaramadık sanırım. Ama elbette çok güzel bir duygu. Elias ile çok gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Elias'ın öğrenim hayatının da önemli olduğunu vurgulayan baba Çaydaş, "Bazen düşünüyorum, bunlar küçük çocuklar. Elias daha 11 yaşında ve nasıl, nereye gideceği belli değil. Okuluna çok önem veriyoruz. Yarış bizim için çok önemli ama okul başarısı da çok önemli. Her şeyi seneden seneye planlamaya çalışıyoruz." dedi.

Akın Çaydaş, oğlunun gelecek sezon 160 cc kategorisinde şampiyon olması halinde Valencia'daki dünya finaline katılmayı hedeflediklerini kaydederek, "Bunu yaşamak istiyoruz, görmek istiyoruz. Ondan sonra bakalım nasıl devam edeceğiz, kısmet." ifadelerini kullandı.