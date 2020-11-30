Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Shmyhal'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.
Ankara/Kiev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 50 dakika sürdü.
Shmyhal: Serbest ticaret anlaşması iş birliğini teşvik edecek
Başbakan Shmyhal, kabulün ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Erdoğan'la görüşmekten mutluluk duyduğunu, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın ve güvenin sağlanmasında kilit ülkelerden birisi olduğunu ve önemli rol oynadığını ifade etti.
Ukrayna'nın Türkiye'yle iş birliğini güçlendirmek istediğini kaydeden Denis Şmıgal, "Serbest ticaret anlaşması bu iş birliğini teşvik edecek." ifadesini kullandı.