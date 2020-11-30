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Türkiye

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kovid-19 sürecinde sigarayla mücadele çağrısında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovid-19 sürecinin fırsat bilinerek sigarayla da mücadelenin topyekun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Sefa Şahin   | 30.11.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kovid-19 sürecinde sigarayla mücadele çağrısında bulundu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu günleri fırsat bilerek her gün on binlerce kişinin ölümüne sebep olan sigara ile de mücadelemizi topyekun sürdürelim. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını artırmasına da son vermiş olalım."

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