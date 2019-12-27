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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin Otomobili'ni kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ni kullandı.

Çiğdem Münibe Alyanak,Kaan Bozdoğan   | 27.12.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye'nin Otomobili'ni kullandı

İstanbul

"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrasında yerli otomobili kullandı. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından "Türkiye'nin Otomobili"nin SUV modelinin direksiyonuna geçti.

Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

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